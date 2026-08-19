Юрист перечислил самые популярные схемы мошенничества на отдыхе
Есть несколько мошеннических схем, которые помогают злоумышленникам обманывать доверчивых граждан на отдыхе: от сайтов-клонов популярных агрегаторов и фальшивых страховых полисов до поддельных QR-кодов. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты России Вадим Виноградов в интервью «Газете.Ru».
Так, на курортах и пляжах предлагаются «бесплатные» услуги вроде пробы фруктов и плетения косичек с последующими требованиями оплаты, также следует остерегаться неофициальных организаторов водных развлечений без страховки и лицензий. Обманывают отдыхающих и при помощи якобы «найденных» украшений под ногами с требованием вознаграждения.
Кроме того, популярна такая мошенническая уловка, как ведущие на фишинговый сайт QR-коды на пляжных лежаках и зонтах. По словам Виноградова, оплачивать их нужно только через кассу пляжа или приложение.
Также создаются сайты-клоны популярных агрегаторов в сфере бронирования. Должны насторожить и предложения оплатить жилье «напрямую хозяину со скидкой». «Любое предложение заплатить в обход платформы — однозначный повод отказаться. Это лишает гарантий и механизмов урегулирования спора», — напомнил Виноградов.
Продают отдыхающим и поддельные страховые полисы — документы реализуют от имени несуществующих компаний либо с урезанным покрытием. Виноградов предупредил, что приобретать полисы необходимо у надежных посредников либо на официальных сайтах страховых компаний.
Опасность подстерегает отдыхающих и при попытке сфотографироваться, добавил юрист. Так, за фотографию могут потребовать деньги после съемки, а публичные фото с геометками могут стать «подарком» для воров. Также лучше не давать телефон в чужие руки, не устанавливать приложения по QR-кодам из мессенджеров и не подключаться через открытый Wi-Fi к интернет-банку.
Ранее технический директор компании «Стахановец», эксперт по информационной безопасности Сергей Щербаков заявил, что перед началом учебного года в России резко активизировались мошенники, использующие тревожность родителей и дефицит времени при подготовке детей к школе.
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