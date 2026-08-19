Юрист перечислил самые популярные схемы мошенничества на отдыхе

Есть несколько мошеннических схем, которые помогают злоумышленникам обманывать доверчивых граждан на отдыхе: от сайтов-клонов популярных агрегаторов и фальшивых страховых полисов до поддельных QR-кодов. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты России Вадим Виноградов в интервью «Газете.Ru».

Так, на курортах и пляжах предлагаются «бесплатные» услуги вроде пробы фруктов и плетения косичек с последующими требованиями оплаты, также следует остерегаться неофициальных организаторов водных развлечений без страховки и лицензий. Обманывают отдыхающих и при помощи якобы «найденных» украшений под ногами с требованием вознаграждения.

Кроме того, популярна такая мошенническая уловка, как ведущие на фишинговый сайт QR-коды на пляжных лежаках и зонтах. По словам Виноградова, оплачивать их нужно только через кассу пляжа или приложение.