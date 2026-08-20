Новак: Складывается второй этап напряженной ситуации на рынке топлива

По его словам, приняты меры по запрету экспорта, «уже пошел импорт». «Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы», — заявил Новак.

Он указал, что «действительно, складывается второй этап так называемой напряженной ситуации на рынке». Отмечается, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонта и ситуация значительно улучшится.

Ранее стало известно, что ремонты на НПЗ РФ и Белоруссии могут привести к нехватке топлива в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

