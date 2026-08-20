Сестра Ким Чен Ына прокомментировала сокращение учений США и Южной Кореи
Пхеньян не интересует решение Вашингтона и Сеула сократить вдвое совместные военные учения, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление сестры лидера КНДР Ким Е Чжон.
«Мы не считаем это даже достойным комментария и совершенно этим не интересуемся», — сказала она. Отмечается, что сокращение масштабов или продолжительности учений не меняет их провокационной и наступательной сущности. Ким Е Чжон подчеркнула, что КНДР обращает внимание на то, что совместные учения США и Южной Кореи продолжаются.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о сокращении масштабов военных учений с Южной Кореей ради отношений с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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