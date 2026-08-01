Экс-заместителя главы офиса Зеленского внесли в базу «Миротворца»

Ее обвиняют в мародерстве, воровстве и участии в организованной преступной группировке и в участии в легализации финансовых средств, добытых преступным путем. До этого президент Украины Владимир Зеленский уволил Мудрую с должности замруководителя своего офиса.

НАБУ провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса украинского президента по подозрению в организации преступной схемы. Бюро не раскрыло имена участников, однако среди них может быть и Мудрая.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Мудрую арестовали и она проведет ночь в изоляторе. Однако ее адвокат опроверг эту информацию, указав, что никакого задержания не произошло.

Зеленский стал проводить самостоятельную кадровую политику, что не понравилось «западным кураторам», поэтому сейчас на украинского лидера и его команду идет давление со стороны глобалистов с целью не допустить назначение Евгения Хмары главой министерства обороны, объяснил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

