Трем жителям Прикамья запретили выезд за границу из-за борщевика
Трем жителям Пермского края закрыли выезд за границу из-за зарослей борщевика Сосновского на их участках, сообщают «Известия».
В одном из районов сотрудники Федеральной службы судебных приставов контролировали очистку участка площадью 15 тыс. кв м. Ранее местная администрация обнаружила, что территория двух граждан захвачена опасным растением. Они проигнорировали предписания о его уничтожении.
Суд встал на сторону истца: земельный участок был приведен в порядок, после того как должников ограничили в праве на выезд за пределы РФ. После ликвидации борщевика исполнительное производство было окончено, а запрет на выезд отменен.
Аналогичный случай произошел в Осинском районе. Там суд обязал женщину убрать сорняк и проводить агротехнические работы по его искоренению в течение пяти лет. Собственница начала борьбу с растением только после запрета на выезд за границу.
Ранее Россельхознадзор сообщил о продаже семян борщевика на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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