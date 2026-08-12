МИД: ВС РФ продолжат работу по устранению угроз безопасности в Черном море

Вооружённые силы РФ наносят высокоточные удары по объектам, которые украинская армия использует на Чёрном море для дестабилизации навигационной обстановки. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МО РФ: Уничтожен сопровождающий сухогрузы с оружием ВСУ патрульный катер

Она отметила, что российские войска также поражают инфраструктуру и суда, доставляющие на Украину западное вооружение и военную технику.

Дипломат указала, что «эта работа будет продолжена».

«До полного устранения угроз безопасности, проецируемых на Азово-Черноморскую акваторию», — заключила она.

Ранее в российском Минобороны заявили о поражении трёх судов с военными грузами для ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияЧерное МореМИД РФМария ЗахароваВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры