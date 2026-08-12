МИД: ВС РФ продолжат работу по устранению угроз безопасности в Черном море

Она отметила, что российские войска также поражают инфраструктуру и суда, доставляющие на Украину западное вооружение и военную технику.

Дипломат указала, что «эта работа будет продолжена».

«До полного устранения угроз безопасности, проецируемых на Азово-Черноморскую акваторию», — заключила она.

Ранее в российском Минобороны заявили о поражении трёх судов с военными грузами для ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».