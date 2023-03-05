СМИ: ВС РФ начали применять новые планирующие бомбы УПАБ-1500Б в ходе СВО
Новые планирующие бомбы УПАБ-1500Б массой 1500 кг начали применять российские военные в зоне спецоперации. Об этом сообщают журналисты портала «Русская Весна».
УПАБ-1500Б уже применили на Авдеевском направлении – ими наносили удары по укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Российские боеприпасы используют для ликвидации высокозащищенных объектов. Дальность их применения составляет до сорока километров с у словием доставки носителем на высоту четырнадцать километров. УПАБ-1500В снабжены инерциальной и спутниковой системами навигации. Их впервые представили в 2019 году.
Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в России началась разработка нового противолодочного разведывательного и патрульного самолета, который заменит советские Ил-38.
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