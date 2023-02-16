СМИ: В России разработали новый лазерный комплекс разведки

«Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, комплекс, который может использоваться для разведки, обнаружения и целеуказания, разработали на основе решений, применяемых при создании носимого комплекса разведки «Ирония». Новая разработка отличается повышенными характеристиками и расширенным функционалом, пишет Газета.ру.

Новейший комплекс входит в состав новой разведывательной машины на шасси «Тайфун-ВДВ». Прием, запись, хранение и передачу результатов разведки обеспечивает аппаратура «Тайфуна». Машина сможет передавать полученные данные на расстояние до 400 километров, отмечает телеканал «360».

