СМИ: В России разработали новый лазерный комплекс разведки
Новейший лазерный комплекс разведки, способный обнаруживать и идентифицировать человека на дальности в 18 километров, разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, комплекс, который может использоваться для разведки, обнаружения и целеуказания, разработали на основе решений, применяемых при создании носимого комплекса разведки «Ирония». Новая разработка отличается повышенными характеристиками и расширенным функционалом, пишет Газета.ру.
Новейший комплекс входит в состав новой разведывательной машины на шасси «Тайфун-ВДВ». Прием, запись, хранение и передачу результатов разведки обеспечивает аппаратура «Тайфуна». Машина сможет передавать полученные данные на расстояние до 400 километров, отмечает телеканал «360».
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