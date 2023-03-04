СМИ: В России разрабатывают противолодочный самолет на замену Ил-38

Разработка нового противолодочного разведывательного и патрульного самолета, который заменит советские Ил-38, началась в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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«Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, новые самолеты получат новейшее бортовое оборудование, в том числе новые бортовой компьютер, поисково-прицельный комплекс, гидроакустические буи. Кроме того, машины получат больший по сравнению с Ил-38 ассортимент боеприпасов.

Собеседник агентства добавил, что новинка будет почти полностью построена на российских электронных элементах и комплектующих.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыРоссия
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