СМИ: В России разрабатывают противолодочный самолет на замену Ил-38
Разработка нового противолодочного разведывательного и патрульного самолета, который заменит советские Ил-38, началась в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117», — отметил собеседник агентства.
По словам источника, новые самолеты получат новейшее бортовое оборудование, в том числе новые бортовой компьютер, поисково-прицельный комплекс, гидроакустические буи. Кроме того, машины получат больший по сравнению с Ил-38 ассортимент боеприпасов.
Собеседник агентства добавил, что новинка будет почти полностью построена на российских электронных элементах и комплектующих.
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