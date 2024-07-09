СМИ: ВКС РФ совершили обманный маневр во время ракетных ударов по Украине
Массированный ракетный удар 8 июля, нанесенный по военным целям на территории Украины, отличался от предыдущих, сообщает WarGonzo.
По данным издания, бомбардировщики использовали обманный маневр и пустили ракеты из необычного места. Ночью поднимались четыре самолета, но пуска ракет не произошло, что и стало обманным маневром.
ВКС РФ внезапно изменили тактику и атаковали ракетами не ночью, как в предыдущие разы, а днем. Три Ту-22М3 выполнили пуски из района Миллерово — максимально близко к зоне спецоперации, чтобы у украинской ПВО было меньше времени на реакцию.
Обнародованные кадры подтверждают, что разрушения в Киеве произошли из-за падения ракеты ПВО, которую военные Украины выпустили из зенитного ракетного комплекса в черте города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru