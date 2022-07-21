СМИ: Великобритания направит Украине пушки и 50 тысяч снарядов

В конце июня правительство Соединенного королевства выделило дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов на оказание военной помощи Украине. На эти средства будут закуплены системы ПВО, боевые дроны и новейшее оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании готовятся к прямой войне с Россией.

