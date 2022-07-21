СМИ: Великобритания направит Украине пушки и 50 тысяч снарядов

Лондон направит Киеву десятки артиллерийских орудий, 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы военного ведомства Великобритании Бена Уоллеса.

«Мы обеспечим Украину средствами для защиты от незаконного вторжения», — заявил британский министр.

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В конце июня правительство Соединенного королевства выделило дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов на оказание военной помощи Украине. На эти средства будут закуплены системы ПВО, боевые дроны и новейшее оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании готовятся к прямой войне с Россией.

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Фото: wikipedia.org/wiki/FH70
ТЕГИ:ПоставкиОружиеУкраинаВеликобритания
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