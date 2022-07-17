В Великобритании готовятся к прямой войне с Россией

«Для меня нет сомнения, что Россия — это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только на Украине, но и в Грузии до того. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания», — приводит слова британского военного Газета.ru.

Начштаба ВВС Великобритании считает, что Лондон может «вступить в войну» с Россией, если Москва «нападет на британскую территорию или одно из государств-членов НАТО».

Ранее президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что расширение НАТО на восток за счёт бывших республик СССР очень опасно для России.

