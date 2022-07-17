В Великобритании готовятся к прямой войне с Россией

Военные Великобритании тренируются, чтобы быть готовыми к прямому конфликту с Россией. Лондон предпримет ответные меры, если Москва предпримет атаку территории Соединенного Королевства или одной из стран НАТО. Об этом заявил Sky News начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон.

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«Для меня нет сомнения, что Россия — это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только на Украине, но и в Грузии до того. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания», — приводит слова британского военного Газета.ru.

Начштаба ВВС Великобритании считает, что Лондон может «вступить в войну» с Россией, если Москва «нападет на британскую территорию или одно из государств-членов НАТО».

Ранее президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что расширение НАТО на восток за счёт бывших республик СССР очень опасно для России.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ВоенныеВойнаРоссияВеликобритания
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