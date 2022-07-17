В Великобритании готовятся к прямой войне с Россией
Военные Великобритании тренируются, чтобы быть готовыми к прямому конфликту с Россией. Лондон предпримет ответные меры, если Москва предпримет атаку территории Соединенного Королевства или одной из стран НАТО. Об этом заявил Sky News начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон.
«Для меня нет сомнения, что Россия — это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только на Украине, но и в Грузии до того. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания», — приводит слова британского военного Газета.ru.
Начштаба ВВС Великобритании считает, что Лондон может «вступить в войну» с Россией, если Москва «нападет на британскую территорию или одно из государств-членов НАТО».
Ранее президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что расширение НАТО на восток за счёт бывших республик СССР очень опасно для России.
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