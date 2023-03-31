СМИ: В зоне СВО уничтожили группу французских наёмников

Собеседник агентства отметил, что боевое столкновение произошло порядка месяца назад.

«Наше подразделение с ними сталкивалось, но мы их разбили, некоторым, удалось спастись, они убежали. Мы выполнили свою работу», - рассказал он.

Ранее представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ряды военнослужащих украинских Военно-воздушных сил могут начать принимать иностранных граждан, сообщает НСН.

