СМИ: В зоне СВО уничтожили группу французских наёмников

Воевавшая на стороне Украины группа иностранных наёмников из состава французского иностранного легиона была уничтожена на кременском участке фронта в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца 20-й армии Западного военного округа (ЗВО).

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Собеседник агентства отметил, что боевое столкновение произошло порядка месяца назад.

«Наше подразделение с ними сталкивалось, но мы их разбили, некоторым, удалось спастись, они убежали. Мы выполнили свою работу», - рассказал он.

Ранее представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ряды военнослужащих украинских Военно-воздушных сил могут начать принимать иностранных граждан, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияУкраинаНаемники

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