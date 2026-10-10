Фигуристка Трусова победила на Мемориале Дениса Тена в Казахстане

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) одержала победу на турнире серии «Челленджер» - Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате.

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По итогам двух прокатов спортсменка получила 226,01 балла. Второе место заняла южнокорейская фигуристка Ким Ю Чжэ с 209,20 балла, третьей стала представительница Казахстана Софья Самоделкина (204,36 балла).

Александре Игнатовой 22 года. Фигуристка выиграла международный турнир впервые с сезона-2021/22, в этом году спортсменка вернулась к соревнованиям после рождения ребенка.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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