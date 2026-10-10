В Забайкалье при аварийной посадке самолета пострадали два человека

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Забайкальском крае. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

По данным ведомства, было получено сообщение о падении самолета в районе взлетно-посадочной полосы города Сретенска.

«По предварительной информации, при взлете самолета Cessna ФГБУ «Авиалесоохрана» произошел отказ двигателя, в результате чего воздушное судно совершило аварийную посадку», - сообщили в МЧС.

На борту воздушного судна находились летчик и авиатехник, они получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в Майнском районе Ульяновской области упал самолет сельхозавиации, пострадал пилот.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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