СМИ: ЕС хочет создать «плохой банк» для конфискации активов России

По данным газеты, Евросоюз рассчитывает таким образом обойти юридические риски и протесты со стороны депозитария Euroclear, где хранятся российские средства. Как отметил высокопоставленный чиновник в Брюсселе, предложение похоже на «плохой банк»: перевод активов и связанного с ними риска из депозитария избавит Бельгию от сопутствующих проблем.

«После того, как эти средства окажутся под контролем новой структуры ЕС, их можно будет использовать для поддержки операции по финансированию Украины», - указал источник.

При этом риск претензий со стороны Москвы распределят между государствами-членами.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что тема использования замороженных российских активов не исчезла с повестки, ЕК продолжает за закрытыми дверями оказывать давление на Бельгию.

