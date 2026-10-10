СМИ: ЕС хочет создать «плохой банк» для конфискации активов России
Еврокомиссия рассматривает возможность создания специальной структуры либо механизма в Европе для конфискации замороженных активов России. Об этом сообщает El Pais.
По данным газеты, Евросоюз рассчитывает таким образом обойти юридические риски и протесты со стороны депозитария Euroclear, где хранятся российские средства. Как отметил высокопоставленный чиновник в Брюсселе, предложение похоже на «плохой банк»: перевод активов и связанного с ними риска из депозитария избавит Бельгию от сопутствующих проблем.
«После того, как эти средства окажутся под контролем новой структуры ЕС, их можно будет использовать для поддержки операции по финансированию Украины», - указал источник.
При этом риск претензий со стороны Москвы распределят между государствами-членами.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что тема использования замороженных российских активов не исчезла с повестки, ЕК продолжает за закрытыми дверями оказывать давление на Бельгию.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: ЕС хочет создать «плохой банк» для конфискации активов России
- Стали известны российские регионы-лидеры по уровню материального благополучия
- Фигуристка Трусова победила на Мемориале Дениса Тена в Казахстане
- Посольство призвало россиян сохранять спокойствие после землетрясения в Панаме
- МВД объявило в розыск названого внука Брежнева
- Голикова: Ежемесячные выплаты инвалидам будут проиндексированы с 1 февраля
- В Минпросвещения назвали даты осенних каникул в школах
- Посол Молдавии в России Дарий вернулся к исполнению обязанностей
- Ушаков: Путин заявил, что РФ подумает, когда можно возобновить трехсторонние переговоры
- Новак: Россия незамедлительно снимет ограничения на экспорт дизеля