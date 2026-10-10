СМИ: США планируют в ближайшие недели согласовать предложение по Украине

По данным агентства, представители США и Украины провели переговоры, на которых обсуждалось урегулирование конфликта до зимы. На встрече также присутствовали представители Франции, Великобритании, Германии, Евросоюза и НАТО.

«Цель состоит в том, чтобы в ближайшие недели достичь договоренности по такому предложению, чтобы его можно было представить России в попытке добиться прорыва (в рамках переговоров по урегулированию на Украине. - НСН) до наступления зимы», - пишет Reuters.

Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер планируют в конце октября обсудить в Москве мирное урегулирование на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

