Стали известны российские регионы-лидеры по уровню материального благополучия

Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва стали регионами-лидерами по уровню материального благополучия по итогам 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Исследование рассказывает об изменениях в здравоохранении, образовании, инфраструктуре, городской среде. Доклад основан на результатах ежегодного Национального рейтинга качества жизни.

Эксперты изучили финансовое состояние российских семей в разных регионах и рассчитали индекс материального благополучия, который отражает в том числе достаточность доходов. АСИ проанализировало данные за прошлый год.

Так, лидерами по материальному благополучию стали ЯНАО и Москва, за ними следуют Тюменская область, Ханты-Мансийский АО и Санкт-Петербург.

Среди федеральных округов по уровню материального благополучия лидирует Уральский ФО, на втором и третьем местах - Северо-Западный и Центральный округа.

Между тем Росстат выяснил, что разрыв в уровне доходов между регионами РФ достиг рекордных 203 тысяч рублей.

