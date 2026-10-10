Стали известны российские регионы-лидеры по уровню материального благополучия
Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва стали регионами-лидерами по уровню материального благополучия по итогам 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Исследование рассказывает об изменениях в здравоохранении, образовании, инфраструктуре, городской среде. Доклад основан на результатах ежегодного Национального рейтинга качества жизни.
Эксперты изучили финансовое состояние российских семей в разных регионах и рассчитали индекс материального благополучия, который отражает в том числе достаточность доходов. АСИ проанализировало данные за прошлый год.
Так, лидерами по материальному благополучию стали ЯНАО и Москва, за ними следуют Тюменская область, Ханты-Мансийский АО и Санкт-Петербург.
Среди федеральных округов по уровню материального благополучия лидирует Уральский ФО, на втором и третьем местах - Северо-Западный и Центральный округа.
Между тем Росстат выяснил, что разрыв в уровне доходов между регионами РФ достиг рекордных 203 тысяч рублей.
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