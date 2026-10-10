Посольство призвало россиян сохранять спокойствие после землетрясения в Панаме
Посольство России в Панаме призвало россиян сохранять спокойствие в связи с землетрясением на территории республики. Об этом говорится в сообщении диппредставительства.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил о землетрясении в Панаме магнитудой 7,6. Эпицентр подземных толчков располагался в 213 км юго-западнее столицы страны, очаг находился на глубине 12 км. По данным Национальной системы гражданской защиты республики, магнитуда землетрясения составила 7,2. В результате ЧП повреждена государственная инфраструктура в разных частях региона Асуэро, в Панаме и центральных провинциях, а также церкви и гостиницы. Жертв нет.
«Посольство... рекомендует сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей», - указали в ведомстве.
Гражданам напомнили, что в случае повторных толчков следует покидать здания, не используя лифты, оставаться на открытой местности вдали от линий электропередачи и деревьев.
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