Посольство призвало россиян сохранять спокойствие после землетрясения в Панаме

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил о землетрясении в Панаме магнитудой 7,6. Эпицентр подземных толчков располагался в 213 км юго-западнее столицы страны, очаг находился на глубине 12 км. По данным Национальной системы гражданской защиты республики, магнитуда землетрясения составила 7,2. В результате ЧП повреждена государственная инфраструктура в разных частях региона Асуэро, в Панаме и центральных провинциях, а также церкви и гостиницы. Жертв нет.

«Посольство... рекомендует сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей», - указали в ведомстве.

Гражданам напомнили, что в случае повторных толчков следует покидать здания, не используя лифты, оставаться на открытой местности вдали от линий электропередачи и деревьев.

