МВД объявило в розыск названого внука Брежнева

Антон Милаев, известный как названый внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, объявлен в розыск в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД.

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Отмечается, что Милаев разыскивается по статье Уголовного кодекса. Подробности не уточняются.

Антон Милаев - сын артиста цирка, народного артиста СССР Евгения Милаева, который в 1950-х годах был женат на дочери Брежнева Галине.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РозыскМВД

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