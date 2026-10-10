МВД объявило в розыск названого внука Брежнева
10 октября 202603:31
Юлия Савченко
Антон Милаев, известный как названый внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, объявлен в розыск в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД.
Отмечается, что Милаев разыскивается по статье Уголовного кодекса. Подробности не уточняются.
Антон Милаев - сын артиста цирка, народного артиста СССР Евгения Милаева, который в 1950-х годах был женат на дочери Брежнева Галине.
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