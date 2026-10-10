В школах России с 2027 года введут курс по ИИ и информационной безопасности

Как отметили в ведомстве, курс будет введен со второй четверти 2026/27 учебного года для учащихся 5-11 классов пилотных школ.

«Все школы планируется охватить с января 2027 года», - указали в Минпросвещения.

Новый курс включат в расписание по аналогии с курсом «Разговоры о важном».

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил включить в школьную программу курсы по изучению ИИ и беспилотников.