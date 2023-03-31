СМИ: Польские и грузинские бойцы помогают ВСУ оборонять Артемовск
Военные из Польши и Грузии помогали украинским войскам оборонять Артемовск в Донецкой народной республике с юга. Об этом рассказал боец частной военной компании «Вагнер» в беседе с РИА Новости.
«Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наемников ... весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины», — поделился собеседник агентства.
По словам бойца, отличительной чертой польских военных была черная форма, отмечает «Свободная пресса».
Между тем врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Артемовск уже взят в оперативное окружение и вскоре будет фактически окружен, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru