СМИ: Польские и грузинские бойцы помогают ВСУ оборонять Артемовск

Военные из Польши и Грузии помогали украинским войскам оборонять Артемовск в Донецкой народной республике с юга. Об этом рассказал боец частной военной компании «Вагнер» в беседе с РИА Новости.

Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении

«Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наемников ... весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины», — поделился собеседник агентства.

По словам бойца, отличительной чертой польских военных была черная форма, отмечает «Свободная пресса».

Между тем врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Артемовск уже взят в оперативное окружение и вскоре будет фактически окружен, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ВСУДНР

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