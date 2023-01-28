СМИ: В США заявили о необходимости поменять стратегию вооружения Украины
США вместе с союзниками начали обсуждать смену стратегии по вооружению Украины. Об этом сообщают обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт в статье для The New York Times.
По мнению авторов публикации, в первый год конфликта Украина и Россия сражались с помощью артиллерии и танков. При этом основным вооружением ВСУ аналитики назвали быстроходные боевые бронированные машины.
«На следующем этапе конфликта украинские военные будут нацеливаться на линии окопов российских подразделений. Прорвать эти линии — это не просто перебросить батальон танков через траншеи. Для этого требуется скоординированная атака, в ходе которой пехота обозначает цели, танки ведут огонь по этим позициям, а артиллерия обеспечивает прикрытие и поддержку», — считают авторы.
По их мнению, большая часть недавних поставок Запада может состоять из 109 боевых машин Bradley, поставляемых США, и артиллерийских орудий от союзников из Евросоюза.
Это связано с тем, что в США поменяли точку зрения на поставку Киеву сложных новых системам вооружений, которые требуют обучения украинских военных.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на призывы представителей Италии и Великобритании срочно предоставить Киеву стоящие на вооружении НАТО «истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы» якобы для предотвращения экспансии России и мировой войны.
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