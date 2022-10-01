СМИ: В ЛНР задержали корректировщицу огня ВСУ

«Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда ещё Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты Новоайдара», — передает РИА Новости со ссылкой на источник.

По наводке Боевой в сотрудничестве с Алексеем Байовым, ВСУ обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS. В результате погиб один мирный житель, еще один пострадал. Инцидент произошло 21 сентября.

«За сотрудничество с иностранными спецслужбами и наведение огня украинской артиллерии на гражданские объекты Боевой... может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 20 лет», - пояснил источник.

Накануне сотрудники управления ФСБ и МВД по Свердловской области задержали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.



