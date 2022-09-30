В Свердловской области задержали подозреваемого в диверсии на железной дороге
Сотрудники управления ФСБ и МВД по Свердловской области задержали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По данным правоохранителей, злоумышленник установил на перегоне «Реж — Стриганово» Свердловской железной дороги устройство, которое могло спровоцировать сход подвижного состава с пути. Однако сотрудники РЖД своевременно заметили и устранили устройство.
Отмечается, что вербовку и инструктирование злоумышленника по диверсии провели представители Вооруженных сил Украины. Возбуждено уголовное дело, пишет RT.
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