ФСБ России возбудила уголовное дело терроризме из-за взрывов на газопроводах
ФСБ России возбудила уголовное дело о международном терроризме из-за взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает «Коммерсант».
По данным издания, предварительное следствие уже начато.
«В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), Следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-служба ФСБ.
Ранее Песков рассказал о потерях России из-за аварий на «Северных потоках», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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