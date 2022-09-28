ФСБ России возбудила уголовное дело терроризме из-за взрывов на газопроводах

ФСБ России возбудила уголовное дело о международном терроризме из-за взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает «Коммерсант».

По данным издания, предварительное следствие уже начато.

«В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), Следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-служба ФСБ.

Ранее Песков рассказал о потерях России из-за аварий на «Северных потоках», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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