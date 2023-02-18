СМИ: В ЛНР ликвидировали украинскую снайпершу

Российские военнослужащие ликвидировали в Луганской народной республике украинскую женщину-снайпера, участвовавшую в боевых действиях. Об этом сообщил командир разведвзвода ВДВ в беседе с РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, российские военные обнаружили снайперскую пару противника во время штурма позиций, украинские солдаты были ликвидированы.

«Непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов (российских десантников) было обнаружено, что снайпером является женщина, около 35 лет», — отметил командир.

Ранее стало известно, что в Донбассе был устранен австралийский снайпер Тревор Кьелдал, воевавший на стороне ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВоеннослужащиеВСУЛНР
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