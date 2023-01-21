СМИ: Под Херсон направили снайперов из США и Британии
Американских и британских наемников забросили на остров Большой Потемкин в Херсонской области, им приказано стрелять по мирному населению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
Как отметил собеседник агентства, источники в ВСУ передали российской стороне информацию о прибытии на остров бойцов (в основном снайперов) из США и Британии «с целью терроризировать русскоязычное население».
«Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией», - отметил источник.
Ранее СМИ сообщили, что на Украине в настоящее время действуют от 1 до 3 тысяч иностранных наемников. При этом весной 2022 года в Киеве заявляли, что на стороне ВСУ сражаются 20 тысяч бойцов из 50 стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru