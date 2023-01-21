СМИ: Под Херсон направили снайперов из США и Британии

Как отметил собеседник агентства, источники в ВСУ передали российской стороне информацию о прибытии на остров бойцов (в основном снайперов) из США и Британии «с целью терроризировать русскоязычное население».

«Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией», - отметил источник.

Ранее СМИ сообщили, что на Украине в настоящее время действуют от 1 до 3 тысяч иностранных наемников. При этом весной 2022 года в Киеве заявляли, что на стороне ВСУ сражаются 20 тысяч бойцов из 50 стран.

