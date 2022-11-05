СМИ: Австралийский снайпер ликвидирован в Донбассе

Устранен наемник из Австрии Тревор Кьелдал, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Sun.

Минобороны: ВС России выявили и уничтожили группу иностранных наемников

Издание сообщает, что сорокалетний австралиец участвовал в боях в качестве снайпера. В июне был ранен, а в сентябре вернулся в расположение части.

Сообщается, что Кьелдал был ликвидирован в Донбассе в начале ноября.

Ранее Россия уничтожила штаб одного из подразделений иностранных наемников под Николаевым, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвстрияУкраинаНаемники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры