СМИ: Австралийский снайпер ликвидирован в Донбассе
Устранен наемник из Австрии Тревор Кьелдал, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Sun.
Издание сообщает, что сорокалетний австралиец участвовал в боях в качестве снайпера. В июне был ранен, а в сентябре вернулся в расположение части.
Сообщается, что Кьелдал был ликвидирован в Донбассе в начале ноября.
Ранее Россия уничтожила штаб одного из подразделений иностранных наемников под Николаевым, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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