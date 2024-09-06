До 500 украинских специалистов пострадали от удара России по Полтаве
В результате удара российских войск по Полтаве пострадало до 500 украинских специалистов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный военный источник.
По данным издания, в числе погибших и раненых — военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также специалисты связи, операторы РЭБ, радиоэлектронной разведки и беспилотников. Кроме того, в атаке погибли 20 иностранных наемников из Польши, Франции, Германии и Швеции, которые обучали украинских военных.
Утром 3 сентября российские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве.
Минобороны России уточняло, что целью удара стал 179-й объединенный учебно-тренировочный центр, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для украинских вооруженных сил, в том числе операторов дронов. В ведомстве подчеркнули, что удар достиг поставленных целей, передает «Радиоточка НСН».
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