СМИ: В Артемовске ликвидировали боевиков элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи»
Вооруженные силы РФ ликвидировали в Артемовске (Бахмут) группировку из пятерых бойцов элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Уточняется, что в некрологе в связи с боевыми потерями сообщили в аккаунте украинского спецподразделения. В сообщении подчеркнули, что «Волки Да Винчи» несут тяжелые потери в боях за Артемовск.
Отряд «Волки да Винчи» находился с начала спецоперации в Донбассе. Его бойцы участвовали в боях за Купянск Харьковской области осенью 2022 года. Участников подразделения подозревают в зачистках мирных жителей украинских территорий, которых подозревали в симпатиях к России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru