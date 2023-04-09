СМИ: В Артемовске ликвидировали боевиков элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи»

Уточняется, что в некрологе в связи с боевыми потерями сообщили в аккаунте украинского спецподразделения. В сообщении подчеркнули, что «Волки Да Винчи» несут тяжелые потери в боях за Артемовск.

Отряд «Волки да Винчи» находился с начала спецоперации в Донбассе. Его бойцы участвовали в боях за Купянск Харьковской области осенью 2022 года. Участников подразделения подозревают в зачистках мирных жителей украинских территорий, которых подозревали в симпатиях к России.

