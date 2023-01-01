СМИ: Уничтожена база элитного спецназа Украины
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили базу 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Формирование, находившееся в Хмельницком, считают элитным. Воинская часть украинского спецназа ликвидирована ракетным ударом ударом в субботу, 31 декабря.
Сведений о потерях не сообщается.
Ранее глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе поврежден объект инфраструктуры в ночь на 1 января. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
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