СМИ: Уничтожена база элитного спецназа Украины

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили базу 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Власти Киева заявили о взрывах в городе

Формирование, находившееся в Хмельницком, считают элитным. Воинская часть украинского спецназа ликвидирована ракетным ударом ударом в субботу, 31 декабря.

Сведений о потерях не сообщается.

Ранее глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе поврежден объект инфраструктуры в ночь на 1 января. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛиквидацияУкраинаВСУРакетный Удар
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