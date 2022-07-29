СМИ: украинский суд отменил пожизненное заключение российскому военному
Медиа-проект «Граты» в своём Telegram-канале сообщил, что Киевский апелляционный суд смягчил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину.
В сообщении говорится, что пожизненное лишение свободы было заменено на 15 лет тюрьмы.
Ранее адвокат Виктор Овсянников, заявил, что суд не верно квалифицировал действия Шишимарина, а также не учёл смягчающие обстоятельства, такие, как добровольная сдача и признательные показания. При этом прокуроры Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский настаивали, что приговор должен остаться в силе.
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