СМИ: украинский суд отменил пожизненное заключение российскому военному

В сообщении говорится, что пожизненное лишение свободы было заменено на 15 лет тюрьмы.

Ранее адвокат Виктор Овсянников, заявил, что суд не верно квалифицировал действия Шишимарина, а также не учёл смягчающие обстоятельства, такие, как добровольная сдача и признательные показания. При этом прокуроры Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский настаивали, что приговор должен остаться в силе.