СМИ: Украинский суд начал рассматривать апелляцию осуждённого российского военного

Медиа-проект «Граты» в своём Telegram-канале сообщил, что Киевский апелляционный суд приступел к рассматрению апелляционной жалобы на пожизненный приговор российскому военному Вадиму Шишимарину.

В Кремле прокомментировали суд над российским военным на Украине

По словам адвоката Виктора Овсянникова, суд не верно квалифицировал действия военнослужащего. Он отметил, что у Шишимарина не было желания убивать гражданского и он дважды отказывался выполнять приказ старших по званию, а затем всё же выстрелил, но неприцельно.

Овсянников подчеркнул, что пожизненный приговор Шишимарину является слишком жёстким наказанием с учётом смягчающих обстоятельств, таких, как добровольная сдача и признательные показания.

Издание отмечает, что прокуроры Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский, в свою очередь, заявили, что приговор должен остаться в силе.

Ранее военнослужащий из России Вадим Шишимарин был приговорён судом Украины к пожизненному лишению свободы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СпецоперацияСудРоссияВоеннослужащиеУкраина
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