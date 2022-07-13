СМИ: Украинский суд начал рассматривать апелляцию осуждённого российского военного

По словам адвоката Виктора Овсянникова, суд не верно квалифицировал действия военнослужащего. Он отметил, что у Шишимарина не было желания убивать гражданского и он дважды отказывался выполнять приказ старших по званию, а затем всё же выстрелил, но неприцельно.

Овсянников подчеркнул, что пожизненный приговор Шишимарину является слишком жёстким наказанием с учётом смягчающих обстоятельств, таких, как добровольная сдача и признательные показания.

Издание отмечает, что прокуроры Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский, в свою очередь, заявили, что приговор должен остаться в силе.

Ранее военнослужащий из России Вадим Шишимарин был приговорён судом Украины к пожизненному лишению свободы, сообщает RT.