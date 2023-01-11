СМИ: Украинский командующий признал большие потери в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют много военнослужащих в Артемовске, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на одного из командующих украинской армией в городе.

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Собеседник газеты утверждает, что потери украинской стороны больше, чем у Вооруженных сил России.

«Пока обменный курс наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так будет продолжаться, мы можем закончиться», — сказал украинский офицер.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Артемовск Донецкой народной республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияВСУ
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