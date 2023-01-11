Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери Соледара
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара.
«Мы стали свидетелями сражений под Бахмутом и Соледаром… Это еще раз показывает… как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины», - сказал он.
Глава НАТО приветствовал недавние заявления США, Франции и Германии о готовности поставить Киеву боевые машины пехоты и лёгкие танки, отмечает RT.
Накануне сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Об этом сообщил основатель группы Евгений Пригожин.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с городом Соледар в Донбассе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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