Издание утверждает, что две предоставленных Киеву гаубицы передали за 120 тысяч долларов за каждую, при этом действительная цена одной САУ составляет порядка 7 млн долларов.

Bulgarian Military отмечает, что в Интерполе знают о факте незаконной продаже оружия офицерами ВСУ.

Ранее французский политик Режис де Кастелино заявил, что российские военные захватили две САУ Caesar. Позже главный штаб ВС Франции опроверг информацию о захвате.

