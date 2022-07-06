СМИ: украинские военные продали России две французских САУ Caesar

Украинские военные продали французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar российской армии, сообщает Bulgarian Military со ссылкой на неназванные источники.

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Издание утверждает, что две предоставленных Киеву гаубицы передали за 120 тысяч долларов за каждую, при этом действительная цена одной САУ составляет порядка 7 млн долларов.

Bulgarian Military отмечает, что в Интерполе знают о факте незаконной продаже оружия офицерами ВСУ.

Ранее французский политик Режис де Кастелино заявил, что российские военные захватили две САУ Caesar. Позже главный штаб ВС Франции опроверг информацию о захвате.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОружиеПродажаВооружение
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