СМИ: украинские военные продали России две французских САУ Caesar
Украинские военные продали французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar российской армии, сообщает Bulgarian Military со ссылкой на неназванные источники.
Издание утверждает, что две предоставленных Киеву гаубицы передали за 120 тысяч долларов за каждую, при этом действительная цена одной САУ составляет порядка 7 млн долларов.
Bulgarian Military отмечает, что в Интерполе знают о факте незаконной продаже оружия офицерами ВСУ.
Ранее французский политик Режис де Кастелино заявил, что российские военные захватили две САУ Caesar. Позже главный штаб ВС Франции опроверг информацию о захвате.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 150 / сут.
Умерли
381 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 437 / сут.
- СМИ: украинские военные продали России две французских САУ Caesar
- Зеленский заявил, что уже не надеется получить от Запада самолёты
- СМИ: ещё шесть британских министров ушли в отставку
- Бард Леонид Сергеев умер в возрасте 69 лет
- Россия и ЛНР подпишут соглашение о взаимном признании образования
- Объем инвестиций в развитие ТиНАО достигнет 6 трлн рублей уже к 2030 году
- София заблокировала почти $900 тысяч на счетах российского посольства
- Германия начала обучать украинских военных обращению с РСЗО Mars 2
- Бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Александрова признали виновным в хищении
- Цена нефти Brent опустилась ниже $99 впервые с 19 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru