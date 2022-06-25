Во Франции опровергли захват Россией установок Caesar на Украине

Главный штаб ВС Франции опроверг информацию о захвате Россией французских самоходных артиллерийских установок Caesar на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Украина подала иск против РФ в ЕСПЧ

Ранее появилась информация о том, что поставленные Францией в помощь Украине установки Caesar оказались в распоряжении РФ.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:ФранцияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры