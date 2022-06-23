Уралвагонзавод поблагодарил Францию за САУ «Цезарь»

Предприятие разместило скриншот записи французского политика Режиса де Кастелино, который сообщил о том, что эти САУ были захвачены российскими военными.

«Господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то, что наша «МСТА-С»! Но, тем не менее, в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберём», — говорится в сообщении УВЗ.

Ранее Режис де Кастелино заявил, что две французских САУ «Цезарь» были захвачены и переданы на «Уралвагонзавод» для изучения методом обратного инжиниринга, сообщает «Свободная пресса».

