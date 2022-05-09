СМИ: Украинские националисты попытались обстрелять Херсона 9 мая

В Херсоне жители слышат звуки взрывов, в городе работают средства противовоздушной обороны, сообщает корреспондент РИА «Новости».

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Ракетный удар по Херсону 9 мая попытались нанести украинские националисты, информирует агентство. По данным силовиков, в окрестностях поселка Чернобаевка сбили пять ракет, направленных на север города, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что мемориальная акция «Бессмертный полк» и торжества в честь Дня Победы проходят в Херсоне, освобожденном российскими Вооруженными силами от националистов. Шествие с портретами участников и ушедших ветеранов Великой Отечественной войны состоялось в первый раз.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелХерсонес ТаврическийУкраинаРакеты
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