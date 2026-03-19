Саммит ЕС в Брюсселе выявил разногласия по Украине и Ирану

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе обсуждают ситуацию на Украине и обострение в Персидском заливе, при этом по иранскому вопросу большинство не готово поддерживать США, а украинская тема вновь вызывает разногласия. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ Виталий Чащухин.

По его словам, расхождения внутри Евросоюза проявляются и на уровне дипломатических сигналов. В частности, премьер Бельгии Барт де Вевер оказался под критикой за заявления о возможной нормализации отношений с Россией, пояснив, что речь шла лишь о гипотетическом мирном урегулировании.

Одновременно на повестке саммита оказались и экономические последствия ближневосточного конфликта. Сообщается о росте цен на нефть до 115 долларов за баррель и ухудшении ситуации на газовом рынке после ударов по инфраструктуре в Катаре. Ряд европейских лидеров, включая представителей Испании, Франции и Германии, заявили о нежелании втягиваться в конфликт.

Отдельные споры вызвал вопрос о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита. Венгрия выступает против и требует решения проблем с поставками нефти, однако в ЕС обсуждают варианты обхода ее позиции, что, как отмечается, усиливает напряженность внутри союза, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаИранСаммитЕвропа

Горячие новости

Все новости

партнеры