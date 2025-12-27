МО: ВС РФ поразили объекты энергетики и ВПК Украины
Минувшей ночью 27 декабря российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что для ударов ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотники.
Ранее в Минобороны рассказали, что ночью субботы российские силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
