МО: ВС РФ поразили объекты энергетики и ВПК Украины

В ведомстве уточнили, что для ударов ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотники.

Ранее в Минобороны рассказали, что ночью субботы российские силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».