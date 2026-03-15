Трамп призвал страны самостоятельно обеспечивать безопасность Ормузского пролива

Получающие нефть через Ормузский пролив страны должны самостоятельно обеспечить его безопасность, сообщил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Пентагон работает над вопросом сопровождения судов в Ормузском проливе

Глава государства пообещал «большую помощь» со стороны Вашингтона в этом вопросе. «Это всегда должно было быть коллективной работой», — написал американский лидер. Трамп отметил, что США «полностью уничтожили Иран как в военном, экономическом, так и во всех других отношениях».

Ранее Трамп заявил, что сроки окончания конфликта с Ираном неизвестны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
