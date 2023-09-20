СМИ: удар по украинскому МиГ-29 стал боевым дебютом российского «Ланцета»
Украинские военные столкнулись с серьезными проблемами из-за беспилотников России, сообщает Forbes.
Российские дроны теперь имеют дальность действия до 72 километров. Так, начиненный взрывчаткой беспилотник РФ поразил истребитель МиГ-29 Ураганы. Это произошло на взлетно-посадочной полосе у Кривого Рога. Данный удар мог стать дебютом нового «Ланцета», который издание назвало «одним из самых эффективных дронов-камикадзе».
Теперь ВСУ придется искать новые способы для защиты самолетов.
Ранее украинский замминистра пожаловался на большой ущерб от российских «Ланцетов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: удар по украинскому МиГ-29 стал боевым дебютом российского «Ланцета»
- Российские РЭБ отключают электронику в украинских самолетах
- СМИ: Украина должна смириться с мыслью о капитуляции
- СМИ: в ДНР группа украинских бойцов сдалась в плен
- Пушков: Дуда показал, что интересы его страны важнее Украины
- Сбер отменил скидки по льготной ипотеке
- В Госдепе США заверили Пашиняна в поддержке суверенитета Армении
- Медведев на фоне обострения в Карабахе напомнил заигрывания с НАТО
- Зеленский призвал Трампа рассказать о его плане по урегулированию на Украине
- Блинкен не ответил на вопрос, может ли он встретиться с Лавровым в ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru