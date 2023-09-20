СМИ: удар по украинскому МиГ-29 стал боевым дебютом российского «Ланцета»

Украинские военные столкнулись с серьезными проблемами из-за беспилотников России, сообщает Forbes.

СМИ: российские дроны «Ланцет» стали кошмаром для армии Украины

Российские дроны теперь имеют дальность действия до 72 километров. Так, начиненный взрывчаткой беспилотник РФ поразил истребитель МиГ-29 Ураганы. Это произошло на взлетно-посадочной полосе у Кривого Рога. Данный удар мог стать дебютом нового «Ланцета», который издание назвало «одним из самых эффективных дронов-камикадзе».

Теперь ВСУ придется искать новые способы для защиты самолетов.

Ранее украинский замминистра пожаловался на большой ущерб от российских «Ланцетов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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