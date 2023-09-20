СМИ: удар по украинскому МиГ-29 стал боевым дебютом российского «Ланцета»

Семь мирных жителей погибли из-за обстрелов в Нагорном Карабахе В районе нефтебазы и аэропорта в Сочи произошел пожар В Белгородской и Орловской областях сбили несколько беспилотников Власти нескольких регионов объявили о возобновлении масочного режима Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта» из-за проявлений национализма