Украинский замминистра пожаловался на большой ущерб от российских «Ланцетов»

Он отметил, что не знает, «у кого преимущество в цифрах» и подчеркнул, что Киев ускоряет процесс и в этом году намерен произвести в 10 или 15 раз больше дронов, чем в 2022 году. По словам Борнякова, речь идет о «сотнях тысяч».

Ранее, 31 августа, портал Interia сообщил, что дроны «Ланцет» стали кошмаром для украинской армии. Отмечается, что беспилотники «Ланцет-3» являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российских военных, передает «Радиоточка НСН».

