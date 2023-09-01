Украинский замминистра пожаловался на большой ущерб от российских «Ланцетов»

Российские беспилотники «Ланцет» наносят большой ущерб, силы РФ кратно увеличили использование дронов. Об этом заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью испанской газете Mundo.

Более 60 тысяч беспилотников создадут к 2027 году в Федеральном центре БАС

Он отметил, что не знает, «у кого преимущество в цифрах» и подчеркнул, что Киев ускоряет процесс и в этом году намерен произвести в 10 или 15 раз больше дронов, чем в 2022 году. По словам Борнякова, речь идет о «сотнях тысяч».

Ранее, 31 августа, портал Interia сообщил, что дроны «Ланцет» стали кошмаром для украинской армии. Отмечается, что беспилотники «Ланцет-3» являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российских военных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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