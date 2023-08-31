СМИ: российские дроны «Ланцет» стали кошмаром для армии Украины
31 августа 202305:45
Дроны «Ланцет» России стали кошмаром для украинской армии, сообщает портал Interia.
Беспилотники «Ланцет-3» являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российских военных. Также они одни из лучших аппаратов такого типа в мире. Из-за них Вооруженные силы Украины несут серьезные потери.
Боевой части летательного аппарата массой до трех килограмм достаточно, чтобы уничтожить танк или бронемашину.
Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения САУ ВСУ беспилотником «Ланцет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru