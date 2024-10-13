СМИ: Удар «Искандера» по порту в Одессе уничтожил ценный груз ВСУ
Ракетный удар российского «Искандера» по порту в Одессе уничтожил «очень ценный груз» Вооруженных сил Украины, сообщает Military Watch Magazine.
По данным портала, он, скорее всего, прибыл из румынского города Констанца, который остаётся основным транзитным пунктом поставки вооружений Запада Киеву. Ракетный удар спровоцировал повторные детонации на месте разгрузки судна, после чего затонули два катера украинской погранслужбы и погибли семь военных.
Ранее появились кадры удара «Искандера» по судну с оружием под Одессой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru