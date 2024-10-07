Появились кадры удара «Искандера» по судну с оружием под Одессой

Вооруженные силы России нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по судну со снарядами для Украины, сообщает «Лента.ру».

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Это произошло возле Одессы. Российские венные нанесли удар по месту разгрузки контейнеровоза в порту «Южный» населенного пункта Новые Беляры. На видеозаписи, которую обнародовало Минобороны РФ, запечатлен момент удара. Съемка велась дроном.

На корабле находились западные беспилотники и боекомплект к ЗРК Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУИскандер

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