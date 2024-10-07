Появились кадры удара «Искандера» по судну с оружием под Одессой
7 октября 202403:01
Вооруженные силы России нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по судну со снарядами для Украины, сообщает «Лента.ру».
Это произошло возле Одессы. Российские венные нанесли удар по месту разгрузки контейнеровоза в порту «Южный» населенного пункта Новые Беляры. На видеозаписи, которую обнародовало Минобороны РФ, запечатлен момент удара. Съемка велась дроном.
На корабле находились западные беспилотники и боекомплект к ЗРК Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru