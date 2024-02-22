Сотрудников украинского военкомата осудят за пытки
Два сотрудника украинского военкомата предстанут перед судом за пытки и унижение сограждан. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Отмечается, что преступления были совершены в сентябре 2023 года в Самборском районном Территориальном центре комплектования и соцподдержки (Львовская область) в отношении четырех граждан Украины.
В суд были переданы обвинительные акты. По данным ГБР, в интернете была обнародована видеозапись избиения двух мужчин в военкомате — жителей Кривого Рога и Харькова, которые попытались нелегально пересечь украинско-польскую границу. Также в помещении территориального центра незаконно находились еще двое задержанных на границе украинцев.
Мужчин попытались заставить «добровольно» пройти медкомиссию для последующей мобилизации. Одного из них удерживали десять дней, еще двоих — неделю и еще одного — два дня. Отмечается, что военный-водитель избивал задержанных и угрожал им оружием. При совершении преступления присутствовал руководитель-замначальника одного из отделов.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська предложил расширить мобилизацию осужденных в ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru