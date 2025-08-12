Газета напоминает, что минувшей весной самолет успешно совершил посадку без выпущенных шасси на брюхо и уцелел. Су-34М и экипаж остались при этом целы. Авария произошла при заходе на посадку, когда ни шасси, ни передняя стойка не выпускались.

Как заявил летчик-капитан Александр, самолет в зоне проведения специальной военной операции наносит удары с помощью новых управляемых систем для бомб, таких как универсальный модуль планирования и коррекции, что значительно увеличило точность атак. Су-34М — мощный и универсальный ударный самолет, доказавший свою эффективность в СВО.

Ранее Су-34 впервые успешно применил комплекс «Кинжал» в боевых условиях в ходе СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

